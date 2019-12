Trincão iluminou passagem do Braga à final four da Taça da Liga

Equipa a festejar o golo de Ricardo Horta © Fábio Poço/Global Imagens

Por Lusa 22 Dezembro, 2019 • 22:15 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Sporting de Braga venceu este domingo no reduto do Paços de Ferreira, por 4-1, e qualificou-se pelo segundo ano consecutivo para a final four da Taça da Liga de futebol, em jogo da terceira jornada do Grupo A. O Paços de Ferreira iniciou o jogo a precisar de ganhar e adiantou-se no marcador por Douglas Tanque, no primeiro minuto, mas os bracarenses lograram dar a volta ao resultado e confirmar o seu favoritismo no segundo tempo, depois do empate alcançado perto do intervalo por Fransérgio, aos 44.

Palhinha (aos 51 minutos), Ricardo Horta (70) e Wilson Eduardo (76), de grande penalidade, marcaram os restantes tentos, confirmando a superioridade do Braga num jogo marcado pela exibição de Trincão. O extremo do Sporting de Braga esteve diretamente envolvido em três golos da equipa e protagonizou os melhores lances do jogo, assumindo a reação bracarense após o madrugador tento de Douglas Tanque, anotado de cabeça, após cruzamento de Hélder Ferreira da direita.

O Paços marcou no primeiro remate e não mais voltou a criar perigo, tirando, talvez, um cabeceamento de Uilton, por cima da baliza de Tiago Sá, aos 73 minutos, atestando a clara superioridade dos minhotos, que, até ao intervalo, dispuseram de seis claras oportunidades de golo.

O anunciado e merecido empate chegou perto do intervalo, numa arrancada pela direita do inevitável Trincão, concluída por Fransérgio, de cabeça, na pequena área. O domínio do Braga acentuou-se no segundo tempo e os golos surgiram com naturalidade, com Palhinha, Ricardo Horta e Wilson Eduardo a colorirem o marcador, dando uma expressão mais condizente com o que se passou.

O Braga venceu o grupo A, com nove pontos, contra quatro do Paços, que terminou em segundo e ainda sonhava com uma possível qualificação, e vai participar pelo segundo ano consecutivo na final four da prova, juntando-se aos já qualificados Sporting e Vitória de Guimarães.