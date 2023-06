Trinta e três menores retirados de academia de futebol em Famalicão

Segundo fonte do SEF, foram identificados 114 futebolistas © DR

A Procuradoria-Geral Regional do Porto especificou esta quarta-feira que foram 33 os menores retirados de uma academia de futebol em Riba de Ave, concelho de Famalicão, tendo ainda outros adultos sido encaminhados para unidades de abrigo.

As medidas foram tomadas no âmbito de uma investigação por eventual tráfico de seres humanos.

Em nota publicada na sua página, aquela procuradoria refere que os menores foram retirados após intervenção articulada das entidades competentes e "por se encontrarem em situação de perigo".

Foram encaminhados para diversas instituições de acolhimento na região norte.

A procuradoria acrescentou que, simultaneamente, "outros jovens maiores de idade foram também encaminhados para diferentes unidades de abrigo".

Na segunda-feira, o SEF promoveu buscas numa academia de futebol em Riba de Ave, concelho de Vila Nova de Famalicão, num contexto em que estará em causa o tráfico de seres humanos.

Segundo fonte do SEF, foram identificados 114 futebolistas.

São oriundos da América de Sul, África e Ásia e estarão todos em situação irregular no país.

As buscas do SEF estenderam-se ainda à casa do presidente da Mesa da Assembleia Geral da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, Mário Costa.

A Liga já disse estar a acompanhar a situação que envolve o presidente da Assembleia Geral, mas sublinhou que as buscas não estão relacionadas com as suas funções no organismo.

A LPFP lembra o "princípio da presunção de inocência", ressalvando de "forma intransigente os princípios de ética e transparência da instituição".