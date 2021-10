Por Gonçalo Teles 16 Outubro, 2021 • 19:28 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Benfica estreia-se este sábado na edição 2021/22 da Taça de Portugal com um duelo fora de portas frente ao Trofense, da Segunda Liga, na terceira eliminatória. As águias, finalistas vencidas da última temporada, terão pela frente o atual 14.º classificado do segundo escalão.

O jogo começou da pior forma para os da casa: Diedhiou sentiu dores na coxa logo aos três minutos e foi assistido, mas não durou outros três, acabando por forçar uma alteração logo aos seis minutos.

Depois do susto do Trofense, foram os encarnados quem tremeu. Meïté e Helton desentenderam-se quanto a uma bola perdida, esta seguiu em direção à baliza e foi preciso que Vertonghen, já perto da linha de golo, evitasse o golo dos anfitriões. E os avisos continuariam: aos 16', Bruno Almeida rasgou a defesa do Benfica com um passe em profundidade e encontrou Elias, que rematou para o fundo da baliza, mas o francês tinha partido em fora de jogo.

A resposta chegou ainda antes dos 20 minutos: Pizzi, Gonçalo Ramos e Everton entenderam-se e o brasileiro acabou por encontrar-se na grande área. O guarda-redes Rodrigo respondeu bem ao remate do avançado, levantou-se e ainda foi a tempo de negar Meïté. Mas acabaria por perder o combate seguinte.

Everton partiu da esquerda, driblou até à entrada da grande área e rematou à baliza. Rodrigo voltou a tocar na bola, mas desta vez só a ajudou a ir parar ao fundo das redes.

E se o azar tinha batido à porta do Trofense, o mesmo aconteceria ao Benfica. Gil Dias sentou-se no relvado aos 27 minutos e soube de imediato que o jogo tinha acabado para ele. Saltou Lazaro do banco.

Rodrigo Moura, que já tinha mostrado segurança durante a primeira parte, guardou a melhor defesa desses 45 minutos para o último deles: Taarabt recebeu a bola à entrada da grande área, rematou, o esférico desviou num defesa e o guarda-redes, aparentemente fora da jogada e em pleno voo, conseguiu mover o pé direito para impedir o golo.

E mal tinha começado a segunda parte quando mais uma lesão bateu à porta do Benfica. Lazaro foi ao banco pedir para sair e deu o lugar a Ferro. André Almeida assumiu o lugar de lateral-esquerdo.

Com o jogo sob aparente controlo, mas sem grande produção ofensiva, Jesus lançou aos 61' Weigl, Yaremchuk e João Mário para os lugares de Gonçalo Ramos, Meïté e Taarabt. A questão, aliás, podia ter sido resolvida logo no minuto seguinte, quando Morato aproveitou um pontapé de canto para cabecear à baliza. Lionn evitou o golo.

Aproveitou o Trofense. Os da casa começaram a acreditar e, aos 79', um cabeceamento de Pachu entrou colocadíssimo no canto superior esquerdo da baliza de Helton.

O empate manteve-se até para lá dos 90', pelo que foi preciso ir a prolongamento na Trofa e Jesus escolheu lançar Radonjic para o lugar de Pizzi.

Onze do Trofense: Rodrigo, Lionn, João Paulo, João Faria, Caio, Tiago André, Vasco Rocha, Matheus, Bruno Almeida, Diedhiou e Pachu

Onze do Benfica: Helton, Gilberto, André Almeida, Vertonghen, Morato, Gil Dias, Meïte, Taarabt, Pizzi, Everton e Gonçalo Ramos

O jogo é arbitrado por António Nobre, assistido por Pedro Ribeiro e Nélson Pereira.

Suplentes do Trofense: Rafael, Simão Martins, Keffel, Rodrigo F. Elias, Bruno Moreira e Andrezinho

Suplentes do Benfica: Svilar, Lazaro, Ferro, João Mário, Radonjić, Weigl, Yaremchuk.

Na única vez que disputou a Primeira Liga, em 2008/09, o Trofense não conseguiu fugir à despromoção, mas terminou a época sem derrotas perante o Benfica, com um triunfo por 2-0 em casa e um empate 2-2 na Luz, naqueles que foram os dois únicos duelos entre as duas formações.