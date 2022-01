O tenista grego Stefanos Tsitsipas © Dean Lewins/EPA

O tenista grego Stefanos Tsitsipas qualificou-se esta quarta-feira para as meias-finais do Open da Austrália após vencer o italiano Jannik Sinner em três sets.

Numa partida que durou pouco mais de duas horas, o número quatro do mundo ganhou por 6-3, 6-4 e 6-2 ao 10.º classificado do ranking ATP.

Na sexta-feira, o grego disputa um lugar na final com o vencedor do encontro entre o número dois mundial, o russo Daniil Medvedev, e o 9.º do ranking ATP, o canadiano Felix Auger-Aliassime.