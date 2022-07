Tuchel não "coloca de parte" Cristiano Ronaldo

Thomas Tuchel, treinador do Chelsea © Neil Hall/EPA

Thomas Tuchel revelou, numa entrevista à Sky Sports, que "contratar outro avançado neste momento não é a nossa prioridade, mas sim reforçar a defesa, não é nenhum segredo".

Na mesma entrevista, o técnico alemão referiu que a equipa do Chelsea adora "competir e adoramos desafios de topo. Para isso precisamos de contratar novos jogadores de qualidade. Caso contrário não teremos hipótese"

O Chelsea perdeu neste mercado de verão dois defesas. Rudiger assinou contrato com o Real Madrid e Christensen foi reforçar a equipa do Barcelona.

Para já, a equipa londrina respondeu com a contratação do avançado Raheem Sterling ao Manchester City.

Cristiano Ronaldo tem sido apontado a vários clubes. Este verão, a imprensa desportiva já "falou" do interesse do PSG, Bayern Munique, Barcelona, Chelsea e Sporting. O internacional português ainda não começou a treinar com os companheiros do United na preparação da nova época.