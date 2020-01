"Tudo pode acontecer." José Peseiro antevê final da Taça da Liga

José Peseiro, técnico que já esteve no comando das quatro equipas presentes na Final Four © Gustavo Bom/Global Imagens

Por TSF 24 Janeiro, 2020 • 18:14 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O treinador José Peseiro, antigo treinador do FC Porto, recorda a época de 2012/2013 em que venceu a Taça da Liga ao serviço dos bracarenses, numa final frente aos dragões e comenta futuro de Sérgio Conceição.

Em entrevista à TSF, o técnico diz que "basta olhar para o banco de suplentes" para se perceber que a equipa atual do Sporting de Braga tem ainda mais soluções do que da última vez que conquistou o troféu. "Conseguiram construir um plantel que tem jogadores com muita qualidade. É uma equipa difícil de vencer", assegura o técnico português.

Do outro lado, a vitória do FC Porto frente ao Vitória de Guimarães mostrou que a equipa já ultrapassou a derrota frente ao Sporting de Braga, jogo que colocou os dragões a sete pontos do Benfica. "Desde o primeiro minuto que houve uma determinação, ritmo, intensidade e agressividade muito grande. Cada equipa tem a sua matriz e essa é a do FC Porto", acrescenta o antigo treinador dos azuis e brancos.

Questionado sobre o futuro de Sérgio Conceição, José Peseiro não acredita que o treinador fique numa posição de risco, caso não vença a final da Taça da Liga, até porque "faz muita falta ao FC Porto neste momento."

Ainda sobre o jogo, o treinador acredita que a vitória dos dragões pode vir a dar um novo fôlego para o ​​​​​​​campeonato.

José Peseiro, técnico que já treinou as quatro equipas presentes nesta Final Four, não tem favoritos para o jogo da Taça da Liga, que está marcada para às 19h45 deste sábado.