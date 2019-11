Turquia e França garantem presença no Euro 2020

© Reuters

Por Lusa 14 Novembro, 2019 • 19:09 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Turquia e a França qualificaram-se hoje para a fase final do Europeu de futebol de 2020, face ao 'nulo' caseiro dos turcos com a Islândia, em encontro do Grupo H de apuramento.

Pub Pub

Em Istambul, a igualdade foi suficiente para os turcos somarem o quinto apuramento, e segundo consecutivo, numa prova em que atingiram as meias-finais em 2008.

Pub Pub

Com este resultado, a França, que hoje ainda recebe a Moldávia, também garantiu um lugar na fase final, mantendo o pleno desde 1992: vai cumprir a 10.ª presença num Europeu e oitava consecutiva.

'Les Bleus' somam dois títulos europeus, em 1984 e 2000, e são os atuais vice-campeões em título, depois de em 2016 terem perdido em casa a final frente a Portugal, vencedor por 1-0, após prolongamento, graças a um golo de Éder.

Contando com os Mundiais, a França, precisamente a detentora do título (ganhou em 1998 e 2018), vai disputar a 13.ª fase final seguida, sendo que a última prova que falhou foi o campeonato do Mundo de 1994, nos Estados Unidos.

Na classificação do Grupo H, e após o primeiro encontro da nona jornada, a Turquia soma 20 pontos (nove jogos), contra 19 da França (oito), 16 da Islândia (nove), 12 da Albânia (oito), três de Andorra (oito) e também três da Moldávia (oito).

Os dois primeiros de cada um dos 10 agrupamentos qualificam-se para a fase final, enquanto as restantes quatro vagas sairão dos 'play-offs', a disputar pelos quatro melhores classificados de cada uma das quatro ligas da primeira edição da Liga das Nações que não conseguirem o apuramento direto.

A fase final do Europeu de 2020, para a qual já se tinham qualificado Bélgica, Itália, Rússia, Polónia, Ucrânia e Espanha realiza-se de 12 de junho a 12 de julho, em 12 cidades, de 12 países.