UD Vilafranquense punido com dois jogos à porta fechada

Vilafranquense milita na Segunda Liga portuguesa © Ivan Del Val/Global Imagens

Por TSF com Lusa 26 Novembro, 2019 • 18:11 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A União Desportiva Vilafranquense, da II Liga de futebol, foi esta terça-feira punida pelo conselho de disciplina da Federação Portuguesa de Futebol com dois jogos em casa à porta fechada.

"O castigo agora deliberado é referente a ocorrências durante o encontro do 'play-off' da temporada passada entre o nosso clube e a União de Leiria, jogo esse que nos deu acesso à II Liga", informou o clube. No jogo em questão, o Vilafranquense excedeu a lotação permitida do Campo do Cevadeiro.

O primeiro dos encontros é já no sábado frente à Académica, referente à 11.ª jornada, enquanto o outro será com o Leixões, no fim de semana de 15 de dezembro.

A decisão é passível de recurso, mas fonte do clube disse à agência Lusa que não é sua intenção fazê-lo.

Uma vez que o Campo do Cevadeiro não tem condições para as competições profissionais, a formação de Vila Franca de Xira joga esta época no Estádio Municipal de Rio Maior, a uns 50 quilómetros.

"Pedimos as nossas mais sinceras desculpas aos associados e demais simpatizantes bem como a todas as entidades envolvidas e interessadas na promoção e divulgação dos mesmos jogos pela singular situação com que nos deparamos. Da nossa parte, fica a garantia que mesmo sem o apoio físico do nosso público, tudo faremos pela conquista dos melhores resultados possíveis", complementa o clube.

A União Desportiva Vilafranquense está na 13.ª posição com 10 pontos em 10 jogos.