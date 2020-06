Liga dos Campeões em Portugal. UEFA admite público nas bancadas

Aleksander Ceferin, presidente da UEFA © © AFP

O presidente da UEFA admite a possibilidade de presença de públicos nos jogos da Liga dos Campeões em Lisboa e garante que a decisão será anunciada até "meados de julho".

Aleksander Ceferin considera prematuro adiantar já a possibilidade de presença de adeptos nas bancadas. "A segurança está primeiro (...) Seria algo incopetente da nossa parte tomar uma decisão sobre a presença de adeptos quando as coisas mudam tão rapidamente (...) Vamos decidir até meados de julho", adianta o responsável máximo da UEFA em conferência de imprensa.

Já o secretário-geral da UEFA, Georgio Machetti acrescenta que o organismo que regula o futebol europeu vai estar em contacto com as autoridades locais - portuguesas mas não só, caso os jogos dos oitavos de final sejam nos palcos dos respetivos clubes -, para perceber da possibilidade de regresso do público aos estádios.