UEFA cancela Tottenham-Rennes e ingleses perdem na secretaria

O jogo entre Tottenham e Rennes, da Liga Conferência Europa de futebol, que tinha sido adiado na quinta-feira devido a vários casos positivos do novo coronavírus na equipa inglesa, foi definitivamente cancelado, anunciou este sábado a UEFA.

"Infelizmente, e apesar de todos os esforços, não foi encontrada uma solução que servisse os interesses dos dois clubes", afirmou um porta-voz da UEFA à AFP, acrescentando que o resultado final do encontro será determinado pela instância disciplinar do organismo.

À partida para a última jornada do grupo G, o Rennes tinha já assegurado a presença nos oitavos de final da competição, como vencedor do mesmo, enquanto o Tottenham tinha de vencer para superar os holandeses do Vitese Arnhem e apurar-se para o play-off de acesso aos oitavos de final da prova frente a um dos terceiros classificados da Liga Europa.

O clube londrino deverá ser punido com pena de derrota 3-0 na secretaria, como prevê o regulamento da UEFA para as competições europeias adaptado à pandemia depois da época 2020/21.

Numa situação por casos de Covid, em que uma equipa não possa alinhar "pelo menos com 13 jogadores", entre os quais um guarda-redes, por uma grande parte do seu efetivo se encontrar doente ou de quarentena, ou que seja considerada "responsável pela não realização de um jogo".

Com o futebol europeu a ser flagelado com nova vaga de Covid, oito jogadores e cinco membros do 'staff' foram testados positivos ao novo coronavírus SARS-CoV-2 no Tottenham, enquanto o Leicester teve de se deslocar a Nápoles para a Liga Europa sem sete dos seus jogadores.

A UEFA anunciou na manhã de quinta-feira o adiamento do jogo, mas encontrar uma data alternativa tornou-se complicado, já que o Tottenham tem seis encontros domésticos para disputar até 28 de dezembro. Uma derrota na secretaria ditará a eliminação do clube londrino na Liga Conferência Europa.