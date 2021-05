UEFA confirma que há adeptos a chegar sem bolha de segurança para a final da Champions

Estádio do Dragão © Wikimedia Commons

São esperados 12 mil adeptos ingleses no Porto, para assistir à final da LIga dos Campeões, daqui a quatro dias. O Governo tinha determinado que os viajantes teriam de ser sujeitos a uma bolha de segurança, mas a UEFA confirmou ao jornal Público que a exigência não passa afinal de uma situação "altamente recomendável".

Os clubes ingleses - Chelsea e Manchester City - também não fizeram exigências aquando da compra dos bilhetes. Foi ainda aberta a venda de um lote de 1700 bilhetes ao público, pelo que fica ainda dificultada a monitorização de adeptos.

Foi a ministra Mariana Vieira da Silva quem primeiro anunciou que estava a ser arquitetada uma operação de segurança para impossibilitar contactos entre os adeptos e a restante população. O Governo esperava criar zonas específicas para receber os apoiantes do Chelsea e do Manchester City. A governante esclareceu que os adeptos "virão e regressarão no mesmo dia, com teste feito e em situação de bolha", isto é, "em voo charter, deslocação para duas zonas de espera de adeptos, daí para o estádio e depois do jogo de volta para o aeroporto, estando em território nacional menos de 24 horas com esta permanência em bolha e testes obrigatórios".

No entanto, o Público também descobriu que os adeptos dos clubes ingleses não eram obrigados a viajar nos charters para assistir ao jogo final da Liga dos Campeões.

Há oito dias, a agência Lusa tinha noticiado que a final da Liga dos Campeões no Porto, marcada para o dia 29, tinha feito aumentar a taxa de ocupação em vários hotéis da cidade, existindo unidades com lotação esgotada. Uma parte das reservas dizia respeito a clientes do Reino Unido e outra metade eram reservas do mercado espanhol, bem como "algumas do mercado francês e suíço". Também esta notícia reforça a tese de que a bolha estará já a ser quebrada há vários dias, ao contrário do que a Tutela pretendia inicialmente.

