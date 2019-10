UEFA destaca camisola do Benfica como pioneira na Europa

A UEFA anunciou no Twitter, esta quinta-feira, que o Benfica foi pioneiro na Europa ao utilizar t-shirts com a mensagem da campanha "Equal Game", que visa promover os valores da igualdade no futebol contra o racismo, sexismo e a pobreza, no jogo contra o Lyon, a contar para a Liga dos Campeões.

"Na quarta-feira à noite, o Benfica tornou-se a primeira equipa a vestir a mensagem #EqualGame nas suas t-shirts num jogo da Liga dos Campeões", pode ler-se no Twitter da UEFA.

On Wednesday night, @SLBenfica became the first team to wear the #EqualGame message on their shirts in a @ChampionsLeague match! pic.twitter.com/qxAFYFDtuy