UEFA distingue em Portugal projeto único da Associação de Futebol de Bragança

O organismo que tutela o futebol europeu reconheceu à associação brigantina competências para desenvolver, nos próximos dois anos, atividades à volta do futebol de rua com miúdos dos 5 aos 15 anos. António Ramos, presidente da Associação de Futebol de Bragança diz que é um motivo de muito orgulho. "Porque uma associação da nossa dimensão conseguiu que fosse reconhecido um projeto de desenvolvimento de futebol, em termos locais que abrange várias áreas como a saúde, atividade física ou educação, etc."

O projeto deve estar, literalmente na rua, já em janeiro do próximo ano e contará com o apoio de diversas instituições, locais e nacionais, para impulsionar o desporto nas crianças até aos 15 anos. " Serão eventos de futebol de rua que irão envolver municípios, escolas, clubes e também um parceiro importante que é a Federação Portuguesa de Futebol. Nos próximos dois anos (tempo de duração do projeto) queremos atingir cerca de 5000 mil crianças por ano".

A nível europeu os números de sedentarismo têm crescido também nos jovens de tenra idade e a distinção do projeto da Associação de Futebol de Bragança, por parte da UEFA Foundation for Children's, teve isso em conta, destaca António Ramos.

"Para combater esses números na nossa área territorial apresentamos este projeto que visa que todas as crianças tenham acesso à prática desportiva e que tenham gosto por ela".

O projeto vai levar o futebol e o futsal às ruas dos doze concelhos do distrito de Bragança e, para lá de por a criançada a mexer quer dotá-los duma consciência social com o respeito ou fair play, onde as preocupações ambientais e de saúde estejam presentes, para rapazes e raparigas.

Outro objetivo da Associação de Futebol de Bragança passa por angariar mais atletas federados, acrescenta o presidente António Ramos. " Ao angariar mais atletas federados conseguimos dotar de mais atletas os nossos clubes e provavelmente até criar novos clubes. Queremos também apostar no feminino".

O apoio da UEFA Foundation for Children's ronda os 100 mil euros. Não será uma verba exorbitante mas é o suficiente para por os mais pequenos transmontanos a mexer e para distinguir um projeto único que se preocupa com eles.