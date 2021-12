Benfica-Ajax e Sporting-Manchester City. Conheça o novo sorteio da Liga dos Campeões

© Denis Charlet/AFP

O sorteio da Liga dos Campeões é repetido esta tarde, em Nyon, depois de um erro esta manhã ter obrigado a anular a totalidade dos jogos. O sorteio acabou por ditar que o Sporting vai encontrar o Manchester City, de Bernardo Silva, Cancelo e Rúben Dias, enquanto o Benfica terá pela frente o Ajax, que já foi adversário dos leões.

Conheça a lista de jogos sorteados:

Salzburg - Bayern (16 de fevereiro e 8 de março)

Sporting - Manchester City (15 de fevereiro e 9 de março)

Benfica - Ajax (23 de fevereiro e 15 de março)

Chelsea - Lille (22 de fevereiro e 16 de março)

Atletico Madrid - Manchester United (23 de fevereiro e 15 de março)

Villarreal - Juventus (22 de fevereiro e 16 de março)

Inter Milão - Liverpool (16 de fevereiro e 8 de março)

PSG - Real Madrid (15 de fevereiro e 9 de março)

Sorteio desta manhã foi cancelado

"Após um problema técnico com o software de um prestador de serviços externos que indica que equipas são elegíveis para jogar entre si, aconteceu um erro material no sorteio dos oitavos de final da Liga dos Campeões", lê-se nas redes sociais do órgão máximo do futebol europeu sobre o sorteio desta manhã.

No sorteio anteriormente realizado, que ditou os embates entre Benfica e Real Madrid e Sporting e Juventus, foram colocados frente a frente Manchester United e Villarreal, que já se tinham defrontado na fase de grupos, tal como Atlético de Madrid e Liverpool.

Por não serem cabeças de série, tal como Paris Saint-Germain, Atlético de Madrid, Inter Milão, Chelsea, Villarreal e Salzburgo, os dois conjuntos portugueses jogam a primeira mão em casa, em 15, 16, 22 ou 23 de fevereiro de 2022. Os encontros da segunda mão realizam-se a 8, 9, 15 e 16 de março.