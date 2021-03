UEFA suspende árbitro envolvido em polémica racista no PSG-Basaksehir

Sebastian Coltescu © Franck Fife/AFP

Um dos árbitros que participou no jogo Paris Saint-German-Istanbul Basaksehir, a contar para a Liga dos Campeões, em dezembro, foi suspenso pela UEFA até ao final da época por "comportamento impróprio".

O órgão máximo do futebol europeu anunciou, esta segunda-feira, que Sebastian Coltescu, da Roménia, foi proibido de desempenhar "qualquer função de árbitro até ao final da época 2020/21, que acaba a 30 de junho", mas acrescentou que não ficou provado que tenha violado quaisquer artigos da UEFA sobre racismo ou condutas discriminatórias.

No PSG-Basaksehir, em 8 de dezembro, da sexta ronda da fase de grupos da 'Champions', Coltescu exerceu as funções de quatro árbitro e foi acusado de um insulto racista ao treinador-adjunto da equipa turca, o camaronês Pierre Webó, situação que levou a interrupção do jogo, que só foi retomado no dia seguinte com nova equipa de arbitragem.

Durante a suspensão, em que não poderá apitar tanto jogos nacionais como internacionais, o árbitro romeno terá que frequentar um "programa de educação" de 30 dias, assim como Octavian Sovre, o juiz principal, que 'fugiu' à suspensão, tendo levado apenas uma "reprimenda oficial" da UEFA.

"Com esta decisão, o Comité de Ética e Disciplina considerou que ambos violaram o artigo 11 e o artigo 6, referentes ao comportamento apropriado dos árbitros durante uma partida, mas não violaram o artigo 14, referente a conduta racista ou discriminatória", explicou o organismo.

Pierre Webó, que acabou expulso nesse jogo, foi suspenso por um jogo nas competições europeias.