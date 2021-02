Edição 2020/2021 da UEFA Youth League cancelada devido à pandemia de Covid-19

© Fabrice Coffrini/AFP (arquivo)

Por Gonçalo Teles e Tiago Santos 17 Fevereiro, 2021 • 16:43 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A UEFA cancelou, esta quarta-feira, a edição deste ano da Liga dos Campeões de juniores, a UEFA Youth League. O Comité Executivo da UEFA defende, devido à pandemia, não existem condições para que as equipas participantes possam fazer as viagens previstas.

"Lamentavelmente, as condições para reiniciar esta competição internacional de jovens não estão reunidas nas atuais circunstâncias e tanto o Comité de Competições de Clubes da UEFA como a Associação Europeia de Clubes foram consultados e apoiaram a ideia de cancelar excecionalmente a Liga Juvenil da UEFA desta época", lê-se na página oficial do órgão máximo do futebol europeu.

Este comité tinha decidido, no ano passado, "alterar o formato da competição e adiar o seu início", mas tendo em conta as medidas impostas pelas autoridades sanitárias de toda a Europa, as restrições de viagens "criam grandes dificuldades à organização dos seus jogos e dois clubes já se retiraram da competição", lê-se na mesma nota.

O Benfica foi o finalista vencido da última edição desta prova e o FC Porto venceu a competição em 2019. As equipas eram, uma vez mais, os representantes portugueses na prova.