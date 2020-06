UEFA Youth League retomada em agosto com Benfica em prova

Benfica na Youth League, onde deixou pelo caminho o Liverpool © Site Benfica

A UEFA Youth League, competição em que ainda se encontra o Benfica, vai ser concluída entre 16 e 25 de agosto, data da final, em Nyon, na Suíça, confirmou esta quarta-feira a UEFA, o organismo regulador do futebol europeu.



Segundo a nota publicada no sítio oficial da UEFA, a prova interrompida em 18 de março, devido à pandemia de covid-19, vai ser reatada com o jogo dos oitavos de final entre a Juventus e o Real Madrid, em 16 de agosto, num campo instalado na cidade onde está sediado o organismo europeu.



O outro desafio por realizar nessa fase, entre o Rennes (França) e o Inter de Milão (Itália), está pendente da decisão quanto ao "processo disciplinar" aberto pela UEFA contra o Inter, que anunciou a desistência da competição devido à covid-19.



Os quartos de final, que incluem o duelo entre o Benfica e o Dínamo de Zagreb (Croácia), estão agendados para 18 e 19 de agosto, estando ainda previstos os embates entre Midtjylland (Dinamarca) e Ajax (Holanda), entre Salzburgo (Áustria) e Lyon (França) e ainda entre os vencedores das partidas dos oitavos de final que restam.

Caso ultrapasse os croatas, a equipa 'encarnada', treinada por Luís Castro, vai defrontar o Midtjylland ou o Ajax no dia 22 de agosto, em Nyon.



A final, que vai decidir o sucessor do FC Porto como detentor do titulo, está agendada para 25 de agosto.



Estas decisões foram hoje anunciadas, após uma reunião do Comité Executivo da UEFA sobre a recalendarização das competições europeias face à pandemia provocada pelo novo coronavírus, que decidiu atribuir a Lisboa a organização de uma inédita 'final a oito' da Liga dos Campeões.