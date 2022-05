Jornada final em contornos dramáticos dá Premier League ao Manchester City

Por Clara Maria Oliveira 22 Maio, 2022 • 17:57 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Manchester City é bicampeão da Premier League após vencer o Aston Villa por 3-2. Os Cityzens estiveram a perder por 0-2, mas, em cinco minutos, operaram a reviravolta no marcador e conquistam o título com um ponto de vantagem em relação ao segundo classificado, o Liverpool.

Do lado da formação de Birmingham, marcaram Cash e Coutinho, aos 37 e 69 minutos, mas cinco minutos de sonho do City viraram a desilusão dos adeptos em alegria. Aos 76 minutos, Ilkay Gundogan reduziu, logo a seguir, foi Rodri a empatar, aos 78 e, aos 81, foi a vez de Gundogan bisar e causar uma explusão no Etihad Stadium.

O Liverpool, que ainda sonhou com o campeonato, venceu o Wolverhampton por 3-1, mas não dependia de si para a conquista do troféu que coroa o campeão em Inglaterra.

O Manchester City conquistou, assim, o oitavo título do seu historial, com quatro deles a serem conseguidos nas últimas cinco épocas, com exceção para 2019/20, que foi para os Reds.

*Em atualização