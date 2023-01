Pela primeira vez, a NBA garantiu os direitos de transmissão de uma equipa fora do seu universo, que inclui a G-League. O Boulogne-Levallois Metropolitans 92 era, até há muito pouco tempo, um nome desconhecido para grande parte dos amantes de basquetebol, mas um miúdo com o passaporte francês, que festeja os 19 anos esta quarta-feira e mede 2,23 metros, colocou a formação dos arredores de Paris no mapa, e o pavilhão enche para os ver jogar.

Família de gigantes, com passado e presente no Desporto

O motivo da mudança repentina de atenções tem um nome: Victor Wembanyama. Nascido em Le Chesnay, também na periferia da capital francesa, é filho de um ex-atleta de salto em comprimento, Felix Wembanyama, e Elodie de Fautereau, que foi jogadora profissional de basquetebol - para registo, o pai tem 1,98 metros e a mãe conta com 1,91 metros. A irmã mais velha, Eve, foi a primeira que seguiu o legado do basquetebol e venceu, em 2017, o campeonato da Europa de sub-16 com a França.

Très long, capable d'enchaîner les actions, d'aller vite en transition, de shooter, de passer... Le potentiel de Victor Wembanyama (2,18 m, né en 2004), sélectionné pour l'Euro U16 qui démarre vendredi, est infini.



Victor colheu os frutos da árvore genealógica, mas, primeiro, ainda se atreveu a testar o futebol, como guarda-redes, e também o judo. A prática desses desportos, pode, na opinião do próprio, ter ajudado a garantir alguma coordenação acima da média para o seu tamanho. "Eu era um bom jogador de futebol, um guarda-redes, mas tinha de concentrar-me no basquetebol. Há muito tempo que não pratico judo e nem me lembro muito disso", confessou, em entrevista à FIBA, em 2019, com apenas 15 anos, quando já era considerado um talento a seguir.

Os primeiros passos de Wembanyama no basquetebol

Os primeiros passos do francês no basquetebol chegaram pela mão da mãe, que também praticou a modalidade da borracha laranja e preta. Quando chegou a hora de encontrar uma equipa, começou no clube local, o modesto Entente Le Chesnay Versailles, mas, aos dez anos, entrou nas camadas jovens do Nanterre 92 - da primeira Liga Francesa. Pelo meio, chegou a jogar pelo FC Barcelona, na Minicopa Del Rey, um torneio de sub-14, mas voltou rapidamente a França após uma experiência relâmpago na Catalunha.

A jogar quase sempre em escalões acima da sua idade, Wembanyama começou a chamar a atenção de olheiros em todo o mundo, principalmente nos Estados Unidos, a casa da liga mais mediática: a NBA. Mike Schmitz, ex-analista da ESPN, considerou-o "um dos melhores talentos do mundo a longo prazo", logo após o torneio Adidas Next Generation Tournament, realizado em 2020, na Lituânia. Num abrir e fechar de olhos, o jogador passou a ser reconhecido e, à medida que crescia, a notoriedade seguia o mesmo sentido e tornou-se inegável que estávamos perante o nascimento de um fenómeno.

O início de carreira do jogador teve tendências de nómada basquetebolístico, em busca de novos desafios. Nesse sentido, seguiu-se uma passagem pelo ASVEL, uma equipa de Lyon, que competiu na Euroliga, a competição com maior exposição a nível europeu na modalidade. Uma lesão muscular terminou com a época mais cedo que o previsto e Victor, que ainda tinha mais dois anos no contrato, decidiu romper o acordo com o emblema da liga Pro-A. Entretanto, na estante da sua casa, Wembanyama já contava com dois troféus de melhor jogador jovem da Liga francesa e uma medalha de campeão.

O início do fenómeno rumo à NBA

Após Nanterre e ASVEL, chegava a hora do atleta vestir a camisola do Metropolitans 92, onde se encontra atualmente. O regresso a Paris trouxe, no entanto, uma avalanche de protagonismo devido à maior aproximação da chegada do miúdo maravilha à NBA.

Para ser elegível no Draft, um jogador tem de ter pelo menos 19 anos ou um ano afastado, no caso da escolaridade americana, da escola secundária, e Victor completa 19 anos a 4 de janeiro de 2023, tornando-o o alvo mais apetecível para o futuro da liga de basquetebol mais conhecida no mundo.

Victor Wembanyama nunca escondeu a vontade de ingressar na National Basketball Association. Aos 16 anos, em entrevista ao Le Parisien, assumiu que era o seu maior objetivo, e a própria competição aproveitou para capitalizar esse desejo, começando a vender a imagem do atleta mesmo antes de vestir o equipamento de uma das 30 franquias que formam a competição.



No início do mês de outubro, a NBA fez história: o Metropolitans 92 foi convidado a realizar dois jogos de pré-época frente aos G-League Ignite, uma equipa criada para canalizar os melhores talentos que não seguiram a rota tradicional de ida para a NCAA, o campeonato universitário dos EUA.

Em ambas as partidas, o francês brilhou e marcou 36 e 37 pontos, respetivamente, totalizando 73 em duas partidas com menos de uma semana de intervalo entre si. O que já era um talento reconhecido, passou a certeza, não só na Europa, mas também na América.

Os encontros, realizados em Las Vegas, foram um íman para várias estrelas do basquetebol. Perto da quadra, foi possível ver a presença de Rudy Gobert, compatriota de Wembanyama, que, mesmo com 2,16 metros, pareceu pequeno. Em breve, ambos terão oportunidade de partilhar o mesmo equipamento, visto que o jovem de 18 anos está cada vez mais perto da estreia pelo escalão principal da seleção francesa. Além do poste dos Minnesota Timberwolves, também Devin Booker ou Chris Paul, dos Phoenix Suns, quiseram assistir de perto ao jogo.

Um dos condimentos que também tornou o jogo mais apetitoso foi a presença de Scoot Henderson nos Ignite. O norte-americano, também com 18 anos, é visto como a possível segunda escolha no Draft da NBA, atrás do francês. Uma lesão afastou-o de mais minutos de uma batalha entre ambos, mas a hierarquia, pelos números de ambos, ficou ainda mais esclarecida para os mais de 200 olheiros que assistiram aos treinos e jogos.

Victor Wembanyama & Scoot Henderson's duel was a MOVIE!



Victor: 37 PTS (11-20 FGM), 7 3PM, 5 BLK

Scoot: 28 PTS, 5 REB, 9 AST



Game 2: Thurs. 3PM ET on ESPN 2 and the NBA App



Em poucos meses, a qualidade de Victor Wembanyama passou da penumbra para um lugar ao sol. Nem LeBron James, um dos melhores jogadores da história do basquetebol, ficou indiferente: "Toda a gente tem sido comparada com um unicórnio nos últimos anos, mas ele é mais como um alien", afirmou o basquetebolista dos Lakers, acrescentando que "ninguém viu alguém tão alto quanto ele, mas tão fluido e gracioso numa quadra". Selos de qualidade são o que não falta ao francês.

O jovem atleta, de apenas 18 anos, apesar dos impressionantes 2,23 metros, apresenta qualidades em todos os momentos do jogo. Na hora de atacar, já demonstrou que, quer perto ou longe do cesto, tem capacidade de marcar de qualquer lado e, na hora de defender, também é muito associativo e difícil de ultrapassar numa batalha de um para um.

A seleção francesa e o All Star Game da LNB

Após brilhar na liga de basquetebol francesa, Victor também já mereceu a confiança para se estrear como internacional gaulês. A 11 de novembro de 2022, e a usar a camisola numero 32, o miúdo não desiludiu e marcou 20 pontos, ao mesmo ritmo a que colecionou nove ressaltos, num encontro frente à Lituânia, que a França venceu por 90-65.

A cada jogo que passa, fica ainda mais claro que pouco assusta o jogador. Quando entra na quadra, aproveita cada oportunidade para brilhar, e pouco se notam as subidas de patamar, impondo o mesmo ritmo quer numa partida de sub-19 ou na seleção principal, a representar o seu país.

Além do que faz durante uma partida, Wembanyama também se tem demonstrado um jovem que foi, ao longo dos anos, preparando a exposição às luzes da ribalta. Não foi de um dia para o outro que se tornou conhecido, mas, nos últimos meses, a loucura em torno da sua imagem subiu a pique, e é o nome mais solicitado para autógrafos nos pavilhões por onde passa. Os fãs europeus procuram ficar com uma recordação da sua passagem.

O exemplo mais recente foi o fim de semana de All Star, ou seja, das estrelas. Numa iniciativa que replica o formato da NBA, a liga francesa de basquetebol realizou vários eventos, tais como um concurso de afundanços e de três pontos e, para fechar, uma partida entre jogadores franceses. Do outro lado, estavam atletas de todo o mundo que joguem na LNB.

Victor não brilhou no concurso de triplos, mas guardou o pleno das suas capacidades para o grande jogo. No total, foram 27 pontos, 12 ressaltos e quatro assistências, que lhe valeram, no final, o prémio de MVP - jogador mais valioso. Ainda com 18 anos, tornou-se o mais novo de sempre a arrecadar essa distinção, em apenas mais um sinal de que esta pronto para o próximo passo.

O que é o tanking?

Parece claro que Wembanyama será o primeiro nome que o comissário da NBA, Adam Silver, vai ler na noite do Draft de 2023. A equipa que terá essa honra? Ainda não sabemos, porque, até ao final da época, podem existir várias surpresas, mas é certo que algumas franquias se encontram a hipotecar o presente para preparar o futuro, no chamado tanking, que, em linguagem simples, pode ser traduzido para português como "perder de propósito".

As 14 equipas que ficam fora dos Playoffs da liga de basquetebol norte-americano têm um lugar marcado na lotaria, em que o formato se assemelha a um sorteio do Euromilhões ou da Santa Casa da Misericórdia. Bolas de ping pong com o emblema das equipas são colocadas numa máquina e, quanto pior for o recorde durante o ano, maior a probabilidade de essa formação ganhar a primeira escolha de 60 possíveis - com 30 picks dividas em duas rondas, e com as equipas que seguem para a fase a eliminar a terem uma escolha definida dependendo do quão longe chegam na competição.

A partir de 2019, as três piores franquias (sem contar com trocas que possam ter ocorrido entretanto) têm todas 14% de chances de obter a primeira escolha. Até lá, a primeira tinha 25%, a segunda 19,99% e a terceira 15,6%, o que foi mudado para se evitar o já referido tanking.

Mesmo assim, algumas equipas aproveitam a perda do melhor jogador para começar o processo de reconstrução. Sem nada a ganhar, na teoria, as derrotas podem, mais tarde, ser premiadas com o melhor talento disponível e elegível para uma entrada na NBA, enquanto desenvolvem, na maior parte dos casos, os restantes jogadores.

Adam Silver, inclusive, terá pensado em implementar, a certo ponto, uma descida de divisão como um novo incentivo para que todos os plantéis continuassem a ser competitivos. Mais tarde, em declarações à ESPN, admitiu que seria muito difícil de implementar essa ideia.

"Não posso dizer que estava a falar a sério sobre a despromoção na NBA, porque não temos o mesmo sistema que o futebol europeu e não faria sentido enviar uma equipa da NBA para a G-League ou uma equipa da G-League para a NBA", afirmou.

Para Wembanyama, "a palavra e o significado de tanking é um pouco estranho" porque, pessoalmente, o francês "nunca quereria perder", principalmente de propósito, mas, por enquanto, diz que "não liga" e não se importa com o que fazem para tentar garantir os seus serviços.

Em 2022, os Orlando Magic foram a equipa que teve a oportunidade de escolher primeiro no Draft. Paolo Banchero, o italiano da Universidade de Duke, foi o jogador que mereceu essa confiança da formação da Conferência Este. Dia 22 de junho de 2023 foi a data escolhida para a próxima cerimónia, no Barclays Center, em Brooklyn, Nova Iorque.

Até lá, é possível acompanhar a fase final da estadia do jovem jogador na Europa com cortesia da NBA, que disponibilizou, para todo o mundo, os jogos do Metropolitans 92. Poucos são os que, no mundo do basquetebol, não ouviram falar de Victor Wembanyama, e a tendência é que, mesmo quem esteja desatento, saiba da sua existência.