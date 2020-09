Um "fenómeno", um "exemplo", um "irmão do futebol". Os parabéns a "Cris" pelo novo recorde

© Mário Cruz/EPA

Colegas de equipa, antigos jogadores e várias outras figuras do mundo do futebol estão esta quarta-feira a felicitar Cristiano Ronaldo - ou "Cris", como todos lhe chamam" pelos 101 golos pela equipa principal de Portugal.

O capitão luso, de 35 anos tornou-se o segundo jogador da história a atingir 100 golos por uma seleção ao bisar na partida desta terça-feira frente à Suécia, na Liga das Nações.

"Cem golos só estão ao alcance de um fenómeno iluminado e batedor de recordes como tu. É muito bom ver toda a história que tens feito e mais uma marca fantástica, só ao alcance de um monstro como tu", elogiou Deco.

"Para mim é um orgulho enorme fazer parte da tua história, a história do melhor jogador de todos os tempos. És um exemplo para mim, sempre forte. Inspiraste-me muito ao longo da minha carreira. Fizeste-me melhor e continuas a fazê-lo, porque te continuo a seguir de longe. É um feito fantástico, uma coisa normal para ti, tens vindo a quebrar recordes a cada dia", destacou Nani.

"O irmão que o futebol me deu! Estou muito feliz por poder estar aqui, a dar-te os parabéns pelo 100º. golo pela Seleção Nacional. Fico muito feliz porque participei na tua carreira e trajetória. Sei o que és capaz de fazer, o que fizeste pela seleção, e ainda continua fazendo. Parabéns pelo teu golo 100, com certeza virão muitos mais", destacou Marcelo, companheiro de Ronaldo no Real Madrid.

"Que legal! Estou muito feliz por poder participar neste momento tão especial na tua vida. Mais do que merecido. Carreira maravilhosa, um grande profissional, uma ótima pessoa (...) Você é único. São poucos jogadores no mundo que conseguem fazer isso: eu e você", brincou o ex-jogador e representante do Real Madrid Roberto Carlos.

"Alguns jogadores nem conseguem 100 golos em toda a careira. Não se trata nem mesmo dos objetivos do seu clube, mas da seleção nacional. É louco", observou Rio Ferdinand, companheiro de Cristiano Ronaldo no Manchester United.

"Pensava que iríamos comemorar 100 golos hoje. Mas foram 101! Parabéns", escreveu Pelé.

Também no Twitter, a FIFA destacou a mais recente conquista do internacional português com um vídeo dos melhores golos de Ronaldocom o emblema de Portugal ao peito.