"Um finalizador nato" e outro "de drible fácil". Benfica reforça-se com avançados escandinavos

O dinamarquês Casper Tengstedt é um avançado móvel e chega do Rosenborg, com a SAD do Benfica a pagar um valor próximo sete milhões de euros, mais seis milhões se o jogador de 22 anos atingir os objetivos determinados na negociação.

O norueguês Andreas Schjelderup, de apenas 18 anos, é um médio ofensivo, mas também joga nas alas. Vai chegar do Nordsjaelland, onde jogou nas últimas três temporadas. O Benfica vai pagar dez milhões de euros, mais cinco milhões por objetivos, para comprar o passe do avançado que é esperado em Lisboa nos próximos dias.

O treinador Frederico Pereira Morais conhece bem estes dois jogadores, já que é técnico adjunto do Sarpsborg, na Noruega.

Em entrevista na TSF, descreve o jovem o norueguês, Andreas Schjelderup, como "um jogador que se encaixa no jogo que o Benfica tem demonstrado".

"É um avançado de drible fácil e que consegue superar as situações de um contra um, quando se fala que o Benfica precisa de um jogador com essas características e ele consegue partir da linha, ir para dentro e criar movimentos de rutura e diagonais", explica o técnico português, acrescentando "que faz lembrar um Simão Sabrosa de outros tempos".

Frederico Pereira Morais, trabalha no primeiro escalão do futebol da Noruega, como adjunto do Sarpsborg e, por isso, também conhece bem o dinamarquês, Casper Tengstedt, que jogava no Rosenborg.

O registo de Casper Tengstedt surpreendeu o futebol norueguês, onde fez 14 jogos e marcou 15 golos. Frederico Pereira Morais descreve este reforço das águias como "um ponta de lança, um finalizador nato que gosta de retirar os adversários do caminho para marcar golos".

"Apresenta muita inteligência no jogo e nas movimentações na grande área. É muito agressivo nesses movimentos junto da baliza", complementa.

O Benfica encontrou os primeiros reforços neste mercado de inverno. Casper Tengstedt já está em Lisboa e vai chegar nos próximos dias Andreas Schjelderup.