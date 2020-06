O Sporting isolou-se na terceira posição do campeonato com mais uma vitória em Alvalade.

O jogo começou como terminou o último dos leões. Livre frontal no meio campo do Tondela. Jovane Cabral bateu e apontou um golaço, aos 13 minutos. Começava a escrever-se a vitória do Sporting.

Aos 28 minutos, o jovem Nuno Mendes isolou-se pela esquerda e já dentro da grande área viu a bola ser cortada com a mão de um defesa do Tondela. Na conversão, o avançado Sporar não falhou da marca dos onze metros. Estava feito o 2-0 para a equipa da casa.