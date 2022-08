Por João Ricardo Pateiro 10 Agosto, 2022 • 16:52 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Um relato especial! Um golo para Fernando Chalana. Relato feito numa tarde em que o "pequeno genial" já dava os primeiros sinais da doença que o acabou por fintar! Fica a minha recordação de um jogador fantástico e de um Ser Humano simples, humilde e acessível a todos.

Na minha opinião, Chalana foi o segundo melhor jogador da história do Sport Lisboa e Benfica, logo a atrás de Eusébio.

E, logicamente, foi um dos melhores jogadores da história do futebol português. Fernando Chalana, o destro que jogava pela esquerda!... Um extremo fabuloso.

Até sempre, "Pequeno Genial."

No final deste vídeo, já não aparece nas imagens, mas Chalana emocionou-se com o relato do golo! Eu interrompi as lágrimas de

Chalana e pedi-lhe para não colocar o filme ao contrário! O privilégio era, foi e será para sempre meu! Aprendi a amar este jogo com a genialidade de Chalana! E o génio saiu tantas vezes da lâmpada!