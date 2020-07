O Sporting venceu o Santa Clara por 1-0.

Por TSF 10 Jul, 2020 • 21:30

O Sporting venceu o Santa Clara por 1-0.

O Sporting procura assegurar o terceiro lugar no campeonato, e não vacilou frente ao Santa Clara.

Em Alvalade, os golos só apareceram na segunda parte. Wendel viu Jovane a isolar-se na área e, de pé esquerdo, com pressão do defesa açoriano, fuzilou a baliza do Santa Clara. Estava feito o 1-0 e resultado final.