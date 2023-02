Um Inter "de luas" com dificuldade em resolver assuntos pendentes

© ANDREAS SOLARO / AFP

Simone Inzaghi e Sérgio Conceição foram campeões ao serviço da Lazio. No Giuseppe Meazza, os dois antigos companheiros de equipa encontram-se como treinadores, num duelo entre Inter de Milão e Futebol Clube do Porto onde falta aos italianos confiança. O Inter desta temporada tarda em convencer, explica o jornalista Raffaele Campo, do site EuropaCalcio.

"O Inter é uma equipa de luas. Por exemplo, já em janeiro de 2023 venceram o Nápoles [única derrota para o campeonato dos napolitanos] mas nos jogos seguintes perderam com o Empoli e empataram com a Sampdoria e o Monza. Tenho dificuldade em dizer que já encontraram a estabilidade", aponta Raffaele Campo.

Mas Inzaghi tem agora mais opções disponíveis do que nos primeiros meses da temporada. O plantel é muito bom. Para além de Lautaro Martinez há outros jogadores como Acerbi, Skiriniar, Calhanoglu, mas também Barella, que têm estado muito bem. (...) Ainda assim, penso que a segunda linha não tem a mesma qualidade. Quando há alguma ausência o Inter tem problemas, não é o mesmo ter em campo jogadores como D'Ambrosio ou Gagliardini".

O Inter tem mostrado dificuldade em gerir a vantagem nos encontros. "Por vezes o Inter tem dificuldade em fechar o resultado quando em vantagem. é algo que pode ser interessante para o Futebol Clube do Porto pode explorar", aponta o jornalista italiano.

Sérgio Conceição vai ser bem recebido

Como jogador do Inter de Milão, Conceição nunca virou a cara à luta. É essa a imagem que os adeptos guardam do extremo, nas duas temporadas que passou por Milão, num Inter do argentino Héctor Cúper. "Conceição jogou por duas temporadas no Inter de Milão, com o técnico Héctor Cúper. Foi muitas vezes titular, mas apenas marcou por uma vez no campeonato italiano, um golo contra a Udinese, um jogo de que me lembro bem".

"Fez boas exibições mas não ao nível que exibiu na Lazio. Teve também algum azar, já que no primeiro ano, acabaram por perder o título no último jogo da temporada diante da Lazio, no famoso jogo do Olímpico com um golo de Karel Poborsky". A equipa capitulou nesse dia, perdeu confiança para a temporada seguinte, embora Cúper tenha continuado.

"Sérgio Conceição deu sempre tudo pelo Inter. Mostrou sempre uma atitude positiva. Por isso não acredito que os adeptos o recebam mal, têm por ele respeito e vão demonstra-lo".