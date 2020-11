"Um jogo de tripla". Presidente do Marítimo lança o encontro com o Benfica

© pixabay

O presidente do Marítimo, Carlos Pereira, admite que é sempre diferente defrontar o Benfica, mas garante em entrevista na TSF, que os jogadores do Marítimo estão com vontade de vencer o jogo que vai fechar a jornada 8 da Primeira Liga.

"Tudo faremos para contrariar o favoritismo do Benfica, e se fosse pelos orçamentos estávamos derrotados logo à partida, mas esses orçamentos não entram em campo e não intimidam durante aquela hora e meia", diz Carlos Pereira.

O presidente do Marítimo, destaca a importância de jogar em casa, no Estádio da Madeira, "é preciso encarar esta partida para ganhar", e não acredita num Benfica mais frágil, mesmo tendo em conta os maus resultados da equipa encarnada nas últimas partidas, "temos que jogar contra todos e em qualquer altura, e o sorteio ditou o jogo com o Benfica agora".

Carlos Pereira tem sido um dos maiores defensores para o regresso do público aos estádios de futebol.

Nesta entrevista na TSF, o presidente do Marítimo, diz não compreender a decisão das autoridades, "não trazia nada de mal à sociedade e não iria agravar a situação atual, até porque temos um investimento de milhões de euros em estádios modernos com capacidade para milhares de adeptos. E isso permitia ter, em número reduzido, alguns espectadores nos jogos".

O Marítimo recebe esta segunda-feira o Benfica no jogo que vai fechar a jornada 8 da Primeira Liga. Os encarnados venceram apenas um dos últimos 5 jogos, foi frente ao Paredes, para a Taça de Portugal.

O encontro Marítimo - Benfica começa às 19h00, e tem relato na TSF.