Um erro tremendo do guarda-redes espanhol, Unai Simón, marcou o início do jogo entre a Croácia e a Espanha, encontro dos oitavos de final do Euro 2020.

Pedri atrasou a bola para o guardião, mas Simón deixou escapar a bola para o fundo da baliza, colocando a Croácia a vencer por 1-0.