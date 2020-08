"Uma brilhante prestação." Pedro Proença felicita Benfica pela final da Youth League

© Manuel de Almeida/Lusa

O presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), Pedro Proença, felicitou este sábado o Benfica pela terceira presença na final da UEFA Youth League, elogiando a "brilhante prestação" da equipa 'encarnada'.

"Parabéns ao SL Benfica por alcançar mais uma final da UEFA Youth League. Uma brilhante prestação e uma prova inequívoca do talento do futebol português, que se revela desde as camadas mais jovens, como é disso prova o sucesso consistente que as nossas equipas têm tido ao longo das últimas épocas nesta competição", pode ler-se na nota divulgada pela LPFP.

O líder da Liga destacou ainda o facto de "nove dos atletas hoje utilizados já se terem estreado na última edição da LigaPro (II Liga), ao serviço da equipa B, reforçando a importância desta plataforma de competição no desenvolvimento dos jovens jogadores", tendo ainda desejado "a maior sorte ao SL Benfica para o jogo decisivo".

O Benfica qualificou-se hoje para a final ao vencer por 3-0 o Ajax nas meias-finais da prova, que decorre em Nyon, na Suíça, com golos de Tiago Araújo, aos 42 minutos, Umaro Embaló, aos 75, e Tiago Dantas, aos 79, na conversão de uma grande penalidade.

A formação 'encarnada' terá como adversário na final desta competição de juniores, que replica o modelo da Liga dos Campeões, e que tem ainda como campeão o FC Porto, o Real Madrid, que derrotou os austríacos do Salzburgo na outra meia-final.

A final será disputada na terça-feira, em Nyon.