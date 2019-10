Uma distração que vale a expulsão mais rápida na Turquia

Para a história do jogo fica a derrota do Konyaspor em casa por 2-0, quando lutava para entrar no pódio do campeonato turco © Direitos reservados

No jogo frente ao Yeni Malatyaspor, da 8.ª jornada da Liga turca, Serkan Kirintili, que defendia a baliza do Konyaspor, entrou para a história ao ser expulso aos 13 segundos.

Depois do pontapé de saída da partida, um jogador do Yeni Malatyaspor tenta com um passe longo desmarcar um colega de equipa na frente de ataque. E em tudo podia ser um lance normal, caso Sergan Kirintili não tivesse agarrado a bola fora da área com toda a naturalidade. Só depois se apercebeu do erro grave que cometeu.

É o cartão vermelho mais rápido de sempre a ser mostrado no campeonato da Turquia, com apenas 13 segundos de jogo jogado. Depois de se aperceber do erro, o guarda-redes do Konyaspor começou a a caminhar de imediato para fora de campo.

Para a história do jogo fica a derrota do Konyaspor em casa por 2-0, quando lutava para entrar no pódio do campeonato turco.