Unai Emery despedido do Arsenal. Nuno Espírito Santo surge como alternativa

Unai Emery estava no Arsenal desde junho de 2018 © Eddie Keogh/Reuters

Por Miguel Jorge Fernandes 29 Novembro, 2019 • 11:01

O Arsenal anunciou esta manhã a demissão do treinador espanhol Unai Emery, e segundo a BBC, o treinador português Nuno Espírito Santo, atualmente no Wolverhampton, é um dos favoritos para ocupar a vaga livre.

Para já o clube londrino, informa que Freddie Ljungberg, técnico dos sub-21, vai ficar como treinador interino.

Unai Emery foi despedido do Arsenal, depois de mais uma derrota, agora em casa com o Eintracht Frankfurt por 2-1, em jogo da Liga Europa. A derrota com os alemães foi o sétimo encontro sem ganhar. No campeonato inglês, o Arsenal está em oitavo com apenas 18 pontos.

Unai Emery estava no Arsenal desde junho de 2018. O espanhol teve a missão de substituir o francês Arséne Wenger, que liderou os "gunners" durante 22 temporadas.