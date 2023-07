União de Leiria bate Boavista nos penáltis e ruma à segunda fase da Taça da Liga. Veja os golos

O campeão em título da Liga 3 beneficiou de duas defesas do veterano guarda-redes Pawel Kieszek © Ivan Del Val/Global Imagens

A União de Leiria, recém-promovida ao escalão secundário, qualificou-se esta segunda-feira para a segunda fase da Taça da Liga de futebol, ao superiorizar-se ao primodivisionário Boavista nos penáltis, por 5-4, após um nulo no tempo regulamentar.

Num jogo realizado à porta fechada no Estádio do Bessa, no Porto, o campeão em título da Liga 3 beneficiou de duas defesas do 'veterano' guarda-redes Pawel Kieszek nesse desempate para abrilhantar o seu regresso às competições profissionais 11 anos depois.

Ao surpreender o Boavista, semifinalista da prova em 2021/22, a União de Leiria marcou encontro na próxima eliminatória da Taça da Liga com o Nacional, igualmente da II Liga, que recebe no próximo domingo, às 15:30, no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria.

Impossibilitados pela FIFA de inscrever novos jogadores, os 'axadrezados' agarraram-se às dinâmicas manifestadas na última época e conseguiram exercer algum ascendente no início da partida, vendo Salvador Agra a colocar à prova Pawel Kieszek, aos 14 minutos.

O equilíbrio rapidamente foi reposto pelo conjunto do Lis, que começou com os reforços Marco Baixinho e Arsénio e arriscou de longe por Bura, aos 11 minutos, e Leandro Silva, aos 28, antes de ser forçado a render Sérgio Ribeiro, lesionado, pelo estreante Ouattara.

Um par de tentativas frontais de Róbert Bozeník, aos 53 minutos, e Miguel Reisinho, que rematou à figura de Kieszek, aos 66, devolveram agressividade ofensiva ao Boavista no reatamento, cenário ripostado de pronto pela União de Leiria em jogadas subsequentes.

Jair da Silva teve um golo anulado por posição irregular, aos 68 minutos, instantes depois de ter desequilibrado com um centro atrasado à saída do guarda-redes João Gonçalves, que seguia na direção de Ouattara, mas foi cortado de forma crucial por Pedro Malheiro.

A fase decisiva originou cabeceamentos perigosos em cada área de Gaius Makouta, aos 81 minutos, e de Bura, aos 84, ambos incapazes de impedir o recurso ao desempate por penáltis, no qual Kieszek foi protagonista, ao defender os pontapés de Ilija Vukotic e de Sebastián Pérez, com Afonso Valente a garantir a continuidade em prova dos leirienses.