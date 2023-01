"Única proposta foi a Martínez." Fernando Gomes quer Portugal nas meias-finais de Euros e Mundiais

Fernando Gomes, presidente da FPF, e Roberto Martínez, novo selecionador nacional © Pedro Rocha / Global Imagens

Por Rui Oliveira Costa 09 Janeiro, 2023 • 13:24

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, apresentou esta segunda-feira o novo selecionador nacional e garantiu que apenas foi feita uma proposta.

"A única proposta concreta que fizemos foi a Roberto Martínez", assegurou o dirigente na conferência de imprensa de apresentação do treinador espanhol.

O presidente da FPF revelou que traçou o perfil do novo selecionador em conjunto com Humberto Coelho, João Vieira Pinto e José Couceiro, garantindo que o local de nascimento não fez parte desse perfil e destacou o percurso de Roberto Martínez na seleção belga.

Fernando Gomes aproveitou a conferência de imprensa para traçar os serviços mínimos a curto prazo: "Portugal pode e deve estar nas decisões de todas as competições e isso significa chegar, pelo menos, às meias-finais."

O líder da FPF elencou o percurso dos selecionadores das equipas da federação - como Rui Jorge, nos sub-21 desde 2011, ou Jorge Braz, selecionador de futsal desde 2010 - para desejar longevidade ao novo treinador da equipa sénior de futebol masculino.

Roberto Martínez fica com um contrato até ao Mundial 2026, dois anos além do final do mandato da atual direção da FPF. "Depois de um Mundial em que todos sentimos que poderíamos ter chegado mais longe", Fernando Gomes preferiu "iniciar um ciclo novo" até 2026, assegurando assim "uma transição tranquila" para a nova direção que será eleita em 2024.

O presidente da federação agradeceu o "entusiasmo e ambição" de Roberto Martínez e salientou "a coragem", por "suceder ao treinador mais titulado" na seleção nacional, a quem aproveitou para agradecer: "Muito obrigado, Fernando Santos."