Robin Knoche adianta alemães. Union Berlin 1-0 SC Braga (2.ª parte)

O SC Braga enfrenta, esta quinta-feira, o líder da Liga Alemã, o Union Berlin, para a quinta jornada da fase de grupos da Liga Europa. Os bracarenses, em caso de vitória, garantem o apuramento para a fase a eliminar da competição.

A equipa alemã tomou as rédeas do encontro logo desde o início, encostando os portugueses à sua área defensiva. Ainda assim, o equilíbrio foi a palavra-chave no decorrer da primeira parte e, apesar do maior número de oportunidades da formação da capital da Alemanha, o SC Braga conseguiu equilibrar em termos de posse de bola.

Os remates surgiram em maior número por parte da turma germânica, mas sem perigo para a baliza de Matheus. Do lado contrário, os bracarenses apenas testaram as luvas de Frederik Ronnow aos 31 minutos, por intermédio de Ricardo Horta.

A defesa, mais que o ataque, era a cabeça de cartaz da primeira parte. As balizas foram o acessório de um encontro que contou com duas equipas que utilizaram um registo de pouca exposição ao adversário, de modo a não se exporem ao erro, justificando-se o nulo no final dos primeiros 45 minutos.

Após a pausa de 15 minutos, os dois emblemas regressaram com a mesma mentalidade. O SC Braga entrou, ainda assim, bastante mais perigoso do que na primeira metade, com mais sentido de baliza. Aos 59 minutos, Abel Ruiz não alcançou o esférico que chegou dos pés de Iuri Medeiros e falhou a oportunidade de abrir o marcador.

Onze do Union Berlin: Ronnow; Doekhl, Diogo Leite e Knoche; Trimmel, Haberer, Thorsby, Khedira e Ryerson; Siebatcheu e Becker.

Onze do SC Braga: Matheus; Fabiano, Paulo Oliveira, Tormena e Sequeira; Iuri Medeiros, André Castro, Al Musrati e Ricardo Horta; Abel Ruiz e Vitinha.

Suplentes do Union Berlin: Grill, Stein, Jaeckel, Giesselmann, Puchacz, Schafer, Skarke, Haraguchi, Kemlein, Maciejewski, Behrens e Leweling

Suplentes do SC Braga: Tiago Sá, Víctor Gómez, Niakaté, Bruno Rodrigues, Dinis Pinto, André Horta, Račić, Gorby, Rodrigo Gomes, Álvaro Djaló, Banza e Hernâni