Union Berlim vence e continua com surpresa na liderança da Bundesliga

Diogo Leite voltou a ser titular na formação de Berlim © Miguel Pereira/Global Imagens

Por Lusa 18 Setembro, 2022 • 17:25 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Union Berlim, adversário do Sporting de Braga na Liga Europa, manteve este domingo a surpreendente liderança da Liga alemã de futebol, ao receber e bater o Wolfsburgo, por 2-0, com Becker em destaque, na sétima jornada.

Dias depois do desaire no Minho (1-0), os germânicos regressaram aos triunfos com Becker, avançado do Suriname, primeiro a assistir o norte-americano Siebatcheu, aos 54 minutos, e depois de marcar, aos 77.

Tal como já tinha acontecido frente ao Sporting de Braga, o defesa português Diogo Leite foi titular e esteve a tempo inteiro no emblema da capital alemã.

Depois de ter sido provisoriamente ultrapassado pelo Borussia Dortmund, o Union Berlim continua como líder isolado da Bundesliga, agora com 17 pontos, mais dois que a formação em que atual o português Raphael Guerreiro, embora o Friburgo, que joga ainda hoje, possa subir a segundo com 16, caso vença no campo do Hoffenheim.

Estranhamente fora, para já, destas contas está o Bayern Munique, que perdeu no sábado o campo do Augusburgo (1-0) e ocupa o quarto posto, com 12 pontos, naquela que é o pior inicio de Bundesliga dos bávaros em mais de uma década.

O Wolfsburgo, antigo campeão germânico, segue no 17.º lugar, com apenas cinco pontos.