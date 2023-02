© Miguel A. Lopes/EPA

O FC Porto venceu este domingo o Sporting em Alvalade. Uribe abriu a contagem e Pepê aumentou, antes de Chermiti ainda fechar o resultado em 2-1.

Com a vitória, os dragões aproximam-se do Benfica na luta pelo título. Por outro lado, os leões ficam com as contas complicadas na luta pela Liga dos Campeões.