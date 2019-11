Uribe pede desculpa, mas nega ter estado em festa até às 5h00

© Ivan Del Val/Global Imagens

Por Inês André de Figueiredo 10 Novembro, 2019 • 18:40 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Matheus Uribe pediu desculpa aos adeptos do FC Porto, mas nega ter estado presente na festa de aniversário da mulher até às 05h00 da madrugada. No Instagram, o jogador portista garante que está "1000% comprometido com o FC Porto" e que a "prioridade número um" é cuidar da forma física.

Pub Pub

O atleta colombiano é um dos quatro jogadores do FC Porto - Marchesín, Saravia e Luis Diáz - que foram afastados por Sérgio Conceição do jogo com Boavista por terem violado o regulamento disciplinar do clube.

Pub Pub

"À meia-noite, depois dos meus companheiros saírem, fui descansar, já que no dia seguinte não tínhamos treino. A minha família e eu sabemos que a prioridade número um neste momento é cuidar da minha condição física para ter o melhor desempenho de um jogador de futebol profissional. A minha esposa, amigos e família continuaram na festa que era no jardim da minha casa", explicou o jogador.

Assim, Matheus Uribe explica que é "totalmente falso" que tenha estado na festa até às 05h00 e apontou o dedo à comunicação social, dizendo que "exageraram na situação sem saber o que realmente aconteceu ou simplesmente distorceram as publicações nas redes sociais".

O jogador pediu "desculpa", dizendo que é a "única palavra" que tem para quem enviou mensagens a si e à mulher e "compreensão" por acreditar que o seu "profissionalismo não deve ser posto em causa".