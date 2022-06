Uribe quer conquistar um troféu internacional com o FC Porto

© Twitter/@FCPorto

Com a nova camisola do FC Porto vestida, Matheus Uribe coloca a fasquia alta. "Gostaria de, no final da época, estar num torneio internacional a ter um desempenho importante e a levantar um troféu. Seria maravilhoso se estes adeptos recordassem esta camisola com um título muito importante, batendo o recorde da liga e a batalhar por todos os títulos", disse o médio dos dragões.

Em declarações aos canais de comunicação do clube, o jogador de 31 anos também garantiu que os dragões estão a preparar-se "para enfrentar esta nova época da melhor maneira".

"Sabemos que deixámos a fasquia muito alta na época passada, fizemos 91 pontos, mas queremos bater esse recorde novamente", sublinhou.

Ainda no rescaldo da temporada passada, e com a conquista da dobradinha presente, Matheus Uribe falou sobre "a união que caracterizou e o trabalho que dia após dia fortaleceu" o grupo de trabalho.

"Cada um sabia da grande responsabilidade que tinha, mas sem deixar de lado o seu companheiro e conscientes de que todos éramos muito importantes para um fim comum, que era levantar troféus", revelou o colombiano.

O FC Porto regressa ao trabalho esta sexta-feira para preparar a nova temporada.