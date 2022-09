Uros Racic é reforço do Sporting de Braga emprestado pelo Valência

Uros Racic © EPA (arquivo)

O médio internacional sérvio Uros Racic é reforço do Sporting de Braga, por empréstimo dos espanhóis do Valência, até ao final da temporada, informou esta quinta-feira o clube minhoto da I Liga portuguesa de futebol.

Racic, de 24 anos, já alinhou em Portugal, no Famalicão (2019/20), também emprestado pelo Valência, clube ao qual está ligado desde 2018/19 e que representou nas duas últimas épocas.

Na temporada em que atuou em Portugal, o médio participou em 39 jogos e marcou três golos pelos famalicenses, ajudando a equipa a terminar no sexto lugar da I Liga.

O Sporting de Braga, atual segundo classificado do campeonato, ficou com uma opção de compra do jogador fixada em cinco milhões de euros.

