Uruguai vence Gana mas está fora do Mundial por causa de um golo sul-coreano fatal

O Uruguai foi esta sexta-feira eliminado do Mundial 2022, apesar de ter vencido o Gana por 2-0, devido critério de golos marcados no torneio.

Com a vitória, os uruguaios somaram quatro pontos, mas marcaram apenas dois golos face aos quatro conseguidos pelos sul-coreanos, dois deles esta tarde, na vitória sobre Portugal, por 2-1.

Os dois golos dos uruguaios neste jogo - e também em todo o Mundial, foram marcados por De Arrascaeta aos 26 e 32 minutos.

Na classificação, Portugal somou seis pontos, contra quatro da Coreia do Sul e do Uruguai, com vantagem dos asiáticos nos golos marcados (4-4 contra 2-2), e três do Gana.