Usain Bolt diz ter perdido milhões de dólares nas suas contas de investimento

Usain Bolt, à direita, a correr ao lado de Asafa Powell

A polícia da Jamaica iniciou esta quinta-feira uma investigação ao alegado desaparecimento de milhões de dólares das contas do antigo atleta Usain Bolt na empresa de investimentos jamaicana Stocks and Securities Limited (SSL), revelou o representante do multicampeão olímpico.

Nugent Walker adiantou que Bolt ficou a par das discrepâncias nas suas contas na quarta-feira, noticiou a agência Efe.

"Todas as diligências pertinentes foram tomadas para chegar ao fundo da questão", garantiu, durante uma conferência de imprensa onde anunciou que "a Divisão de Investigações Financeiras e a Comissão de Serviços Financeiros estão entre as entidades que foram informadas".

Da mesma forma, o representante daquele que é considerado o homem mais rápido do mundo disse não poder revelar os valores envolvidos ou o período de tempo abrangido pela investigação.

"Ele está nesta entidade há mais de dez anos, todo o seu portfólio está a ser revisto", explicou Walker.

A polícia está a investigar relatos de que um ex-funcionário da SSL esteve envolvido em fraudes massivas na empresa de investimentos, incluindo no desaparecimento de valores das contas de Bolt.

A advogada Tamika Harris, que representa um ex-funcionário da SSL, revelou que o seu cliente está em negociações com a SSL há duas semanas.

Bolt, que conquistou oito medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos de Pequim 2008, Londres 2012 e Rio2016, além de ter vencido o 'ouro' nos Mundiais de 2009, 2011, 2013 e 2015, é o recordista mundial dos 100 e 200 metros.

Depois de deixar as pistas, em 2017, Bolt assumiu a intenção de iniciar uma carreira no futebol, mas isso nunca se concretizou, apesar de em 2018 ter treinado nos alemães do Borussia Dortmund e de ter jogado à experiência nos australianos do Central Coast Mariners.