Vacinação de canoístas reforça esperança nas medalhas olímpicas

Treino da equipa da canoagem K4 500 metros, formada por Emanuel Silva, João Ribeiro, Messias Baptista e David Varela

Por Miguel Midões 28 Abril, 2021 • 08:03

Os atletas olímpicos portugueses, da modalidade de canoagem, vão ser na tarde desta quarta-feira vacinados no Porto. É uma vacinação que põe fim a uma espera que estava a provocar alguma ansiedade na comitiva, que já assegurou para Portugal sete vagas garantidas nos jogos olímpicos de Tóquio e que espera apurar mais seis embarcações na prova de qualificação europeia, a disputar nos dias 12 e 13 de maio, em Szeged, na Hungria. Quanto mais se aproximam os jogos olímpicos, maior era o receio dos atletas nacionais em contrair uma infeção com o novo coronavírus e, com isso, deitar por terra a ida às provas e a esperança de trazer uma medalha na bagagem.

Os canoístas portugueses têm estado a treinar no Centro Náutico de Montemor-o-Velho e a TSF entrou nos treinos para perceber como estão motivados e que expectativas têm para a edição dos jogos olímpicos deste ano, adiados por causa da pandemia. O experiente canoísta português, Emanuel Silva, deixa uma mensagem de "confiança, autoestima e companheirismo" aos colegas de embarcação, como David Varela, que estará presente nos seus primeiros jogos - "as expectativas são altas, temos noção do trabalho que temos vindo a desenvolver no dia-a-dia, e queremos voltar para Portugal com um grande resultado", refere o estreante português.

Vacina "já devia ter chegado mais cedo"

"Estávamos à espera há muitos meses", explica Emanuel Silva, o canoísta português do K4, que já está apurado para os Jogos Olímpicos, com o maior número de participações neste tipo de prova. O atleta refere que sempre questionou o porquê de não terem sido vacinados até ao momento, quando, no seu ponto de vista, tratando-se de atletas de alta competição deveria ter sido "o quanto antes". "Se fosse infetado a um mês dos jogos olímpicos ia toda a minha carreira ao ar", diz, garantindo que reflete a opinião dos restantes colegas da embarcação. Sobre o facto de ter chegado o momento de vacinação, garante que "vem em boa hora, já devia ter vindo mais cedo".

Dos quatro elementos do K4, apenas João Ribeiro não será vacinado, pois teve Covid-19 em janeiro. Para ele, continuarão a pairar as dúvidas se será vacinado ou não. "Estamos contentes e ansiosos para que seja administrada as duas doses e fiquemos ainda mais descansados", acrescenta Emanuel Silva. João Ribeiro corrobora da opinião do colega. "Obviamente que vamos muito mais confortáveis", afirma.

Messias Batista e David Varela estreiam-se nos Jogos Olímpicos

No Centro Náutico de Montemor-o-Velho, a TSF esteve ainda à conversa com os outros dois elementos que compõem o quarteto: João Ribeiro e Messias Batista. A primeira grande expectativa para Tóquio é "que as olimpíadas se realizem", assume João Ribeiro, que marca presença nos seus segundos Jogos Olímpicos.

Os treinos realizados em Montemor-o-Velho têm sido "focados" e a Taça de Portugal do último fim de semana serviu para perceber que todos "estão em plena forma", acrescenta.

Messias Batista é o mais novo da embarcação e é a primeira vez que vai a uns Jogos. "Acredito que o adiamento foi pelo melhor e que, este ano, vamos estar lá ainda com mais força", diz. "Treinamos todos os dias a acreditar que vai acontecer", acrescenta sobre a incerteza da concretização das provas. "Esperança" é a palavra que escolhe para descrever o seu estado de espírito no momento em que falamos.

Joana Vasconcelos ainda tem esperança no apuramento

Em Montemor-o-Velho estão a treinar atletas já apurados, mas também em fase de apuramento. Joana Vasconcelos é um exemplo. A atleta portuguesa de alta competição está confiante no trabalho que tem feito para conseguir o apuramento. "Está tudo a correr bem. Temos aqui fantásticas condições para a prática da modalidade. Estou focada no K1 500, que é o meu grande objetivo, e onde gostava de conquistar essa vaga olímpica", refere.

Rui Fernandes, o treinador dos atletas portugueses de K4, explica que tem sido "estranho e muito difícil" treinar canoístas olímpicos em tempos de pandemia, mas estão "super motivados e com confiança e queremos dar uma alegria aos portugueses. Tudo faremos para que isso aconteça". Não é garantido, diz Rui Fernandes, mas Portugal vai lutar pela medalha em K4, pois diferença foi mínima para as outras embarcações nas provas mundiais.