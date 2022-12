A banda argentina La Mosca Tsé-Tsé alterou a letra da música "Muchachos, esta noche me emborracho" para falar de Maradona, de Lionel Messi, e das crianças vitimas da guerra das Malvinas. Depressa, a canção que se tornou um hino para os argentinos no Mundial 2022.

O jogador do Benfica, Enzo Fernández, vai agora poder ouvi-la na praça central de San Martín, a cidade onde nasceu, cantada ao vivo pelo grupo musical de Buenos Aires, como explicou na TSF o presidente do município, Fernando Moreira, numa homenagem da localidade ao novo campeão do mundo.

"Vai ser algo enorme, na nossa praça central, uma festa", garantiu, tudo porque "o Enzo fez um mundial excelente, foi a revelação, e aqui todos estão desejos de saudá-lo, tirar fotos com ele e agradecer o que fez".

Na primeira fila da cerimónia, e mais perto do atleta argentino, vão estar pequenos atletas de clubes locais. "Vão estar ali jogadores dos clubes de bairro, onde o Enzo começou a jogar, naqueles campos pequeninos, fechados, de cinco para cinco, onde ainda toda a gente se recorda dele, como antigo companheiros e antigos treinadores", afirmou Fernando Moreira.

Também na plateia vão estar jogadores do La Recova, onde começou a jogar Enzo Fernández, ou do Santa Teresinha, onde voltou durante a pandemia causada pela Covid-19.

"A família ainda vive no bairro, e ele é muito querido ali, nunca se esquece deles, e durante a pandemia treinava sozinho no clube local, por isso não tenho dúvidas que nunca se vai esquecer de nós e que, quando um dia regressar à Argentina, será uma referência", prevê o presidente do município de San Martín.

Durante os festejos do título mundial por parte da Argentina, um cidadão local colocou o nome de Enzo Fernández sobre a placa de uma rua de San Martin, mas talvez venha mesmo a dar o nome a uma rua. Fernando Moreira garantiu que "há no conselho de deliberação várias ideias: uma rua, um estádio, um espaço desportivo... ainda estamos a discutir. Suponho que nos próximos dias vamos ter algo mais para o homenagear."

Enzo Fernández vai despedir-se da Argentina com uma homenagem na praça central de uma cidade com 500 mil habitantes, antes de regressar a Portugal para voltar a jogar futebol ao serviço do Benfica.