"Vai ser um goleador." A caminho do FC Porto, saída de Fran Navarro confirmada pelo Gil Vicente

Fran Navarro

O novo treinador do Gil Vicente, Vítor Campelos, confirmou esta sexta-feira a saída do avançado Fran Navarro. O espanhol vai fazer uma curta viagem até ao Dragão, onde vai representar o FC Porto.

"Como é sabido publicamente, já alguns jogadores saíram. O Tomás Araújo, o [Adrián] Marín, o Vítor Carvalho, o Fran Navarro, o Aburjania. São alguns jogadores que saíram, mas, com toda a certeza, a estrutura está a trabalhar para poder trazer jogadores que possam de certa forma colmatar essas saídas", disse o técnico português na apresentação no clube de Barcelos.

Tal como a TSF adiantou em março, Fran Navarro vai estar às ordens de Sérgio Conceição na próxima época. Ricardo Soares, treinador que lançou o avançado no Gil Vicente, acredita que o sucesso será rápido.

"Eu não tenho dúvidas nenhumas que é um jogador importantíssimo. Vai aportar ao FC Porto um conjunto de valências, com naturalidade irá impor-se e vai ser um goleador. É um jogador que tem um tipo de características que encaixam na perfeição num clube grande", considera o agora treinador do Beijing Guoan, da China, em declarações à TSF.

E que valências são essas? "É um jogador muito forte na pressão. Precisa ainda de melhorar um bocadinho na finalização, porque ele, por jogo, tem sempre muitas oportunidades fruto da sua inteligência e capacidade de movimentação, quer longe da área e principalmente dentro da área. E fá-lo com tanta naturalidade e eficácia que está constantemente a criar situações de golo. Num clube como o FC Porto, ele, em vez de ter cinco ou seis oportunidades de golo por jogo, vai ter mais. Nessas oportunidades que vai ter, vai concretizar. Não tenho dúvidas que é uma mais-valia para um clube grande, seja o FC Porto ou outro qualquer."

Ricardo Soares recorda os primeiros passos do avançado espanhol no campeonato português e aborda a ascensão meteórica.

"Não escondo que a evolução dele foi de tal forma, que até a mim me surpreendeu. Isto é mérito principalmente do jogador. Ele merece tudo. É um jogador que está claramente preparado para dar um salto e ser importante para onde for", refere.

Fran Navarro vestiu o emblema do galo nas últimas duas temporadas. Em Barcelos, o avançado espanhol marcou 37 golos e fez três assistências em 78 jogos. Antes, Fran Navarro tinha feito 97 jogos e 27 golos pela equipa B do Valência. Teve ainda uma passagem pelo Lokeren, da Bélgica, por empréstimo que não correu tão bem: dois golos em 14 jogos.