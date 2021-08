Valentino Lázaro emprestado ao Benfica até final da época

© Twitter/@slbenfica

O futebolista austríaco Valentino Lázaro vai representar o Benfica até final da temporada por empréstimo do Inter Milão, anunciou esta terça-feira o clube lisboeta, numa nota publicada no seu site oficial.

"O Benfica informa que chegou a acordo com o Inter Milão para a transferência, a título de empréstimo, do jogador Valentino, que assinou um contrato com o nosso clube válido até junho de 2022. A apresentação será feita na quarta-feira, dia 1 de setembro", lê-se na publicação dos 'encarnados'.

Valentino Lázaro, de 25 anos, representou a Áustria na fase final do Euro 2020 e atua normalmente como lateral direito ou ala direito.