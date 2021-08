Valentino Rossi termina carreira no final da temporada

O piloto Valentino Rossi © Vincent Jannink/EPA

Valentino Rossi, lenda do motociclismo de velocidade e sete vezes campeão do mundo, anunciou esta quinta-feira que vai terminar a carreira no final da presente temporada, depois de 26 anos de alta competição.

"Decidi parar no final da época. Foi uma viagem muito longa, mas divertida", explicou Valentino Rossi, citado pela AFP.

O piloto fez a revelação a menos de 24 horas de retomar a competição, na Áustria, para o Grande Prémio de Moto GP da Estíria. Ao todo, Rossi soma sete títulos mundiais de Moto GP, com três construtores diferentes: a Honda, Yamaha e Ducati.