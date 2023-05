Valongo vence Oliveirense e defronta o FC Porto na final da Champions de hóquei em patins

© World Skate Europe

Por Rui Oliveira Costa 06 Maio, 2023 • 20:13 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Valongo venceu este sábado a Oliveirense por 6-4 e vai defrontar o FC Porto na final da Liga dos Campeões de hóquei em patins. Após um empate a quatro golos nos 50 minutos, a equipa de Edo Bosch superiorizou-se no prolongamento.

A equipa de Oliveira de Azeméis inaugurou o marcador no primeiro minuto, por Tomás Pereira, mas Facu Bridge empatou logo a seguir. Nuno Santos fez a reviravolta já na segunda parte, com Tomás Pereira a bisar e a recolocar a igualdade. Diogo Abreu voltou a colocar o Valongo na frente, mas Lucas Martínez respondeu de imediato para novo empate na partida. Facu Bridge também bisou e Xavi Cardoso fez o 4-4 com que o tempo regulamentar terminou. No prolongamento, Diogo Abreu fez mais dois golos e pôs um ponto final na discussão.

Assim, o Valongo vai defrontar o FC Porto neste domingo, na final da Liga dos Campeões de hóquei em patins. O jogo está marcado para as 15h00, no pavilhão José Natário, em Viana do Castelo.