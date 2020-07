Valtteri Bottas vence o GP da Áustria em Fórmula 1

© Mark Thompson / AFP

O piloto finlandês Valtteri Bottas, da Mercedes, venceu este domingo o Grande Prémio da Áustra em Fórmula 1, o primeiro da temporada que começou com atraso devido à Covid-19.

Charles Leclerc, da Ferrari, acabou a corrida no segundo lugar. Lando Norris, da McLaren, garantiu o seu primeiro pódio com um terceiro lugar, à frente do campeão mundial e do britânico Lewis Hamilton, que seguia no segundo Mercedes.

Numa corrida marcada por diversas falhas mecânicas, Hamilton começou com uma penalização de três lugares na grelha e terminou com mais cinco segundos de penalização por um incidente com o tailandês Alexander Albon (Red Bull), caindo do segundo para o quarto lugar.

Com estes resultados, Bottas lidera o campeonato, com 25 pontos, contra os 18 de Leclerc e os 16 de Norris, que marcou a volta mais rápida na corrida.

Antes do início da corrida, 14 dos 20 pilotos ajoelharam-se num ato contra o racismo.