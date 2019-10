Valtteri Bottas vence o Grande Prémio do Japão de Fórmula 1

© EPA

Valtteri Bottas venceu o Grande Prémio do Japão de Fórmula 1. O piloto finlandês da Mercedes dominou a corrida, saiu do terceiro lugar da grelha de partida mas rapidamente deixou para trás Sebastien Vettel da Ferrari e o outro Mercedes de Lewis Hamilton.



Com esta vitória, Bottas entrega à Mercedes o sexto título mundial de construtores. Quanto à discussão entre os pilotos, nesta altura, só Lewis Hamilton e Valtteri Bottas podem vencer o título mundial.

Depois desta corrida no Japão, em Suzuka, faltam quatro provas para o fim do campeonato do mundo de fórmula 1, são elas os Grandes Prémios de Fórmula 1 do México, Estados Unidos, Brasil e Abu Dahbi.