Valverde despede-se do FC Barcelona com carta aberta

Por Lusa 14 Janeiro, 2020 • 13:34

O treinador de futebol Ernesto Valverde, substituído na segunda-feira no comando técnico do FC Barcelona, despediu-se esta terça-feira da equipa garantindo que viveu momentos alegres, com vitórias e títulos, mas também alturas duras e difíceis.

"Queridos 'culés', a minha etapa como técnico do FC Barcelona chegou ao fim. Foram duas temporadas e meia muito intensas, nestes tempos vivi momentos muito alegres, celebrando vitórias e títulos, mas também outros difíceis. Mas, acima de tudo, quero destacar a experiência vivida e o carinho que senti de vós", refere Valverde, numa carta aberta.

O técnico, despedido após a eliminação dos catalães na meia-final da Supertaça espanhola, agradeceu ao presidente do clube, Josep Maria Bartomeu, e à direção "a oportunidade e a confiança".

Valverde deixou também uma palavra aos jogadores do plantel, do qual faz parte Nélson Semedo, enaltecendo "o trabalho e o esforço" que permitiram a todos "celebrar quatro títulos juntos", acrescentando: "Quero desejar-vos toda a sorte do mundo, a vós, e ao novo técnico, Quique Stién".

A mensagem de Ernesto Valverde, cuja saída e a substituição por Setién foi anunciada na segunda-feira, termina com uma expressão em catalão, dando vivas ao FC Barcelona e à Catalunha.

O técnico, de 55 anos, orientava os 'blaugrana' desde a temporada de 2017/18, tendo conquistado dois campeonatos (2017/18 e 2018/19), uma Taça do Rei (2017/18) e uma Supertaça de Espanha (2018/19) ao serviço dos catalães.