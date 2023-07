Van der Sar internado nos cuidados intensivos

Edwin van der Sar, antigo guarda-redes neerlandês © Emmanuel Dunand/AFP

Por Miguel Jorge Fernandes 07 Julho, 2023 • 17:31 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Edwin Van der Sar sofreu uma hemorragia cerebral durante o período de férias que estava a gozar numa ilha da Croácia. O antigo guarda-redes está internado num hospital local.

O Ajax informou através de um comunicado de que o antigo internacional neerlandês se encontra estável. O clube de Amesterdão garante que futuras atualizações para quando existir mais informação sobre o estado de saúde de Van der Sar.

"Edwin van der Sar teve sangramento em redor do cérebro. Está atualmente no hospital na unidade de cuidados intensivos e está numa condição estável", revelou o clube neerlandês no Twitter.

On Friday, Edwin van der Sar has had a bleeding around his brain. He"s currently in hospital in the intensive care unit and is in a stable condition.



Once there is more concrete information, an update will follow.



Everyone at Ajax wishes Edwin a speedy recovery. We"re thinking... pic.twitter.com/M7jKs5TBB9 - AFC Ajax (@AFCAjax) July 7, 2023

Antigo guarda-redes deixou o cargo de diretor-geral do Ajax no final da última temporada, com a justificação de que estava "exausto".

Edwin Van der Sar esteve à frente desse cargo durante dez anos. Antes como jogador foi guarda-redes do Noordwijk, Ajax, Juventus, Fulham e Manchester United. Enquanto jogador, o neerlandês conquistou duas Ligas dos Campeões - uma com o Ajax e outra com o Manchester United -, uma Taça UEFA, uma Supertaça Europeia, quatro campeonatos ingleses e outros quatro nos Países Baixos. Terminou a carreira de futebolista em 2011, passando, no ano seguinte, para a estrutura diretiva do Ajax.